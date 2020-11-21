О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджане вступило в силу решение о штрафе за неиспользование медмасок на открытом воздухе

В Азербайджане вступило в силу решение о штрафе за неиспользование медмасок на открытом воздухе В Азербайджане с 21 ноября будут штрафовать не использующих медицинские маски на открытом воздухе.
Здоровье
21 ноября 2020 г. 00:21
В Азербайджане вступило в силу решение о штрафе за неиспользование медмасок на открытом воздухе

В Азербайджане с 21 ноября будут штрафовать не использующих медицинские маски на открытом воздухе.

Как сообщает Report, об этом говорится в новом решении Оперативного штаба при Кабинете министров.

Было отмечено, что в целях предотвращения массового распространения среди населения нового вида коронавирусной инфекции (COVID-19), на территории Азербайджанской Республики в общественных местах на открытом воздухе использование индивидуальных средств защиты дыхательных путей (медицинская маска, тканевая маска, респиратор и др.) стало обязательным. Нарушение этих требований влечет ответственность, установленную Кодексом об административных правонарушениях.

Напомним, что согласно статье 211.2 Кодекса об административных правонарушениях, за нарушение требований, установленных соответствующим органом исполнительной власти в связи с использованием средств индивидуальной защиты в период противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов, а также предотвращение нарушения этих требований должностными и юридическими лицами, физические лица штрафуются на 100 манатов, должностные лица - на 200 манатов, юридические лица - на 400 манатов. За повторное административное правонарушение в течение года сумма штрафа удваивается и составляет для физических лиц - 200 манатов, для должностных лиц - 400 манатов, для юридических лиц - 800 манатов.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Bu gündən açıq havada qoruyucu maska taxmayanlar da cərimələnəcək

Новости партнеров

Самое важное

Азербайджанская армия водрузила Азербайджанский флаг в Агдаме
ВидеоАзербайджанская армия водрузила Азербайджанский флаг в Агдаме
20 ноября 2020 г. 20:11
Кенану Сеидову присвоено высшее воинское звание генерал-майора
Кенану Сеидову присвоено высшее воинское звание генерал-майора
20 ноября 2020 г. 17:40
В ЕСПЧ направлен запрос в связи с бесчеловечным обращением с азербайджанскими военнопленными
В ЕСПЧ направлен запрос в связи с бесчеловечным обращением с азербайджанскими военнопленными
20 ноября 2020 г. 15:54
В Агдамской мечети впервые за 27 лет прозвучал азан
В Агдамской мечети впервые за 27 лет прозвучал азан
20 ноября 2020 г. 14:26
Ильхам Алиев: Они будут жить с клеймом потерпевшей поражение страны
Ильхам Алиев: Они будут жить с клеймом "потерпевшей поражение страны"
20 ноября 2020 г. 13:05
Ильхам Алиев: И куда теперь делись эти карты? Они сгинули
Ильхам Алиев: И куда теперь делись эти карты? Они сгинули
20 ноября 2020 г. 12:28
Президент Ильхам Алиев обратился к народу
Президент Ильхам Алиев обратился к народу
20 ноября 2020 г. 11:38
В Азербайджане продлен срок карантинного режима
В Азербайджане продлен срок карантинного режима
19 ноября 2020 г. 14:28
В Азербайджане будут работать только аптеки и продуктовые магазины
В Азербайджане будут работать только аптеки и продуктовые магазины
19 ноября 2020 г. 14:13
МИД Азербайджана прокомментировал высказывания Путина о Нагорном Карабахе
МИД Азербайджана прокомментировал высказывания Путина о Нагорном Карабахе
18 ноября 2020 г. 17:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi