Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ В Азербайджане вступили в силу правила проведения обязательного медицинского обследования лиц, вступающих в брак. Как сообщает Report, медицинское обследование и консультации, проводимые с целью создания условий для формирования здоровой семьи, предотвращения рождения детей с генетическими заболеваниями, такими как талассемия, и врожденными пороками развития, будут осуществляться в государственных медицинских учреждениях, установленных министерством здравоохранения, по месту жительства, лиц, желающих вступить в брак, или одного из них.

Лицо, желающее вступить в брак, должно пройти медицинское обследование на наличие талассемии, СПИДа и сифилиса. Результаты обследования являются врачебной тайной. Поэтому лиц, желающих вступить в брак, в отдельности информируют о результатах обследования и им даются рекомендации по генетическим, медико-психологическим вопросам и основам планирования семьи.

Согласно правилам, лицо, желающее вступить в брак, информирует другую сторону о результатах медицинского обследования и после письменного согласия паре даются врачебные рекомендации. Результаты медицинского обследования оформляются и выдаются лицам, желающим вступить в брак, в письменной форме. Контроль за проведением медицинского обследования, а также дачи консультаций и регистрации осуществляется непосредственно руководством медучреждения. Медицинское обследование и консультации проводятся бесплатно.

Лицам, желающим вступить в брак, выдается справка о прохождении медицинского осмотра для предоставления в районный (городской) отдел регистрации министерства юстиции. В справке не отражаются результаты обследования. Она подписывается руководителем учреждения и ответственным за прохождение медосмотра врачом и заверяется печатью учреждения. Справка выдается не позднее двух недель после обращения в медучреждение лиц, желающих вступить в брак, и действительна в течение одного месяца после выдачи.

Кроме того, установлены медицинские учреждения, в которых будут выдаваться справки лицам, желающим вступить в брак, и определены их обязанности. Это центральные районные больницы и городские больницы в регионах Азербайджана, заранее установленные медучреждения городских отделов здравоохранения, поликлиники административных районов города Баку, Институт гематологии и трансфузиологии, Центральный банк крови и его городские (районные) отделения, Республиканский перинатальный центр. Все районные и городские медицинские учреждения, вовлеченные в программу, снабжены гематологическими анализаторами для проведения анализов на месте, реактивами и соответствующими принадлежностями.

Для транспортировки в Баку взятых образцов крови выделены автомобили специальной Службы крови и определены их маршруты. В то же время, в Институте талассемии создан отдел профилактики талассемии, оснащенный лабораторным оборудованием, отвечающим современным стандартам, и обеспеченный медицинским персоналом. В соответствии с приказом №77 министерства здравоохранения в центральных районных больницах и установленных медучреждениях городских управлений здравоохранения созданы гематологические кабинеты.