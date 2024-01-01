В Азербайджане вступили в силу льготы для медучреждений

В Азербайджане вступили в силу изменения в Налоговый кодекс, предусматривающие льготы для действующих в стране медицинских учреждений.
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Согласно последним изменениям в законодательстве, 50% оборота учреждений здравоохранения и занимающихся частной медицинской практикой физических лиц, сформировавшегося на основе безналичных расчетов за медицинские услуги через POS-терминалы, предполагается исключить из общего налогооблагаемого оборота в течение 3 лет с 1 января.
Кроме того, доход, полученный от уменьшения суммы НДС, освобождается от подоходного налога и налога на прибыль.
Данное изменение, предусматривающее значительные налоговые льготы для медицинских учреждений, окажет положительное влияние на повышение прозрачности в этом секторе, а также на стимулирование безналичных расчетов.