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В Азербайджане вступили в силу льготы для медучреждений

В Азербайджане вступили в силу льготы для медучреждений В Азербайджане вступили в силу изменения в Налоговый кодекс, предусматривающие льготы для действующих в стране медицинских учреждений.
Здоровье
1 января 2024 г. 07:07
В Азербайджане вступили в силу льготы для медучреждений

В Азербайджане вступили в силу изменения в Налоговый кодекс, предусматривающие льготы для действующих в стране медицинских учреждений.

Как сообщает Report, данная мера принята в целях снижения налогового бремени бизнеса и стимулирования предпринимательской деятельности. Для обеспечения прозрачности операций в сфере здравоохранения и оптимизации налогового бремени медицинским учреждениям и лицам, занимающимся частной медицинской практикой, предоставлены льготы по НДС.

Согласно последним изменениям в законодательстве, 50% оборота учреждений здравоохранения и занимающихся частной медицинской практикой физических лиц, сформировавшегося на основе безналичных расчетов за медицинские услуги через POS-терминалы, предполагается исключить из общего налогооблагаемого оборота в течение 3 лет с 1 января.

Кроме того, доход, полученный от уменьшения суммы НДС, освобождается от подоходного налога и налога на прибыль.

Данное изменение, предусматривающее значительные налоговые льготы для медицинских учреждений, окажет положительное влияние на повышение прозрачности в этом секторе, а также на стимулирование безналичных расчетов.

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