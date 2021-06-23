В Азербайджане врачам разрешат перевод из одного медучреждения в другое

“Ведутся определенные обсуждения в связи с приемом на работу медработников. Вероятнее всего, в скором времени в связи с этим будут приняты решения. Общественность проинформируют о них".

“Ведутся определенные обсуждения в связи с приемом на работу медработников. Вероятнее всего, в скором времени в связи с этим будут приняты решения. Общественность проинформируют о них".

Как передает Report, об этом сказала руководитель департамента маркетинга и связей с общественностью Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Айнура Ахмедова, отвечая на вопросы на тему "Правила пользования медицинскими услугами в рамках обязательного медстрахования".

По ее словам, в настоящее время не осуществляется перевод медработников из одного медучреждения в другое, однако это будет возможно в скором времени.