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В Азербайджане врачам разрешат перевод из одного медучреждения в другое

В Азербайджане врачам разрешат перевод из одного медучреждения в другое “Ведутся определенные обсуждения в связи с приемом на работу медработников. Вероятнее всего, в скором времени в связи с этим будут приняты решения. Общественность проинформируют о них".
Здоровье
23 июня 2021 г. 16:10
В Азербайджане врачам разрешат перевод из одного медучреждения в другое

“Ведутся определенные обсуждения в связи с приемом на работу медработников. Вероятнее всего, в скором времени в связи с этим будут приняты решения. Общественность проинформируют о них".

Как передает Report, об этом сказала руководитель департамента маркетинга и связей с общественностью Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Айнура Ахмедова, отвечая на вопросы на тему "Правила пользования медицинскими услугами в рамках обязательного медстрахования".

По ее словам, в настоящее время не осуществляется перевод медработников из одного медучреждения в другое, однако это будет возможно в скором времени.

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