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В Азербайджане врач-педиатр умер от коронавируса

В Азербайджане врач-педиатр умер от коронавируса В Азербайджане врач-педиатр умер от коронавируса
Здравоохранение
7 июля 2020 г. 16:10
В Азербайджане врач-педиатр умер от коронавируса

В Азербайджане еще один врач скончался от коронавируса. 

Об этом Report сообщил ведущий телеканала "Хазар" Юсиф Керимли.

Он сказал, что его тетя Гюльнара Халилова умерла на днях:

"Ей был 61 год. Она работала врачом-педиатром в объединенной городской больнице № 26 в Мардакяне. Предположительно, она заразилась на работе. Первое время была температура. Она пыталась лечиться дома, потом некоторое время лечилась в больнице, где работала. Вчера вечером она была госпитализирована в Больницу нефтяников с приступом удушья, где и скончалась. Она также страдала сахарным диабетом".

 

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Версия на азербайджанском языке Həkim-pediatr koronavirusdan öldü

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