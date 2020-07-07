В Азербайджане врач-педиатр умер от коронавируса

В Азербайджане врач-педиатр умер от коронавируса

В Азербайджане еще один врач скончался от коронавируса.

Об этом Report сообщил ведущий телеканала "Хазар" Юсиф Керимли.

Он сказал, что его тетя Гюльнара Халилова умерла на днях:

"Ей был 61 год. Она работала врачом-педиатром в объединенной городской больнице № 26 в Мардакяне. Предположительно, она заразилась на работе. Первое время была температура. Она пыталась лечиться дома, потом некоторое время лечилась в больнице, где работала. Вчера вечером она была госпитализирована в Больницу нефтяников с приступом удушья, где и скончалась. Она также страдала сахарным диабетом".