В Азербайджане впервые проведена вакцинация диких животных с помощью вертолетов

При организации Агентства по продовольственной безопасности Азербайджанской Республики (АПБА) совместно с соответствующими структурами была проведена вакцинация от бешенства среди хищных диких животных.

При организации Агентства по продовольственной безопасности Азербайджанской Республики (АПБА) совместно с соответствующими структурами была проведена вакцинация от бешенства среди хищных диких животных.

Как сообщили Report в АПБА, впервые в нашей стране вакцинация была проведена с помощью вертолетов брикетами-приманками в лесных массивах на территории Шамахинского, Агсуинского, Исмаиллинского, Габалинского, Огузского, Шекинского, Гахского, Загатальского и Балакянского районов. В соответствии с нормами примерно на 600 км разбросаны брикеты-приманки.

Вакцинация проводилась с участием специалистов АПБА, авиационного отряда МЧС, Агентства аграрных услуг при Министерстве сельского хозяйства, Службы охраны биологического разнообразия при Министерстве экологии и природных ресурсов и Института зоологии Министерства науки и образования.

Агентство просит население не трогать разбросанные брикеты-приманки. Эти приманки абсолютно безопасны. Даже если какое-либо домашнее или дикое животное съест несколько порций корма, это не представляет опасности для этих животных.

Кроме того, напечатаны буклеты для местных жителей, содержащие информацию о проводимой вакцинации плотоядных животных, а также предупреждение не трогать брикеты-приманки.

"Мониторинги последних лет выявили случаи заболевания бешенством среди плотоядных диких животных и бродячих собак. В ходе эпидемиологических исследований, было установлено, что больные животные ранили людей и домашних животных, заражая их. В ходе миссии по оценке ветеринарной ситуации в нашей стране с использованием "инструмента PVS" экспертами Всемирной организации здравоохранения животных был сделан вывод, что уровень эпизоотологического риска бешенства в регионе высок, и согласно мировой практике была констатирована важность вакцинации плотоядных диких животных и бродячих собак.

Отметим также, что вакцинация против бешенства среди диких животных с помощью вертолетов широко применяется в мире. В результате использования этого метода бешенство больше не встречается в США, Австралии, Новой Зеландии и европейских странах. Проведение вакцинации с помощью приманок с применением авиации в Кавказском регионе, в том числе в нашей стране, проводится впервые.