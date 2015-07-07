 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Азербайджане впервые проведена операция по трансплантации стволовых клеток

    Операция состоялась в Учебно-хирургической клинике АМУ

    Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ В Учебно-хирургической клинике Азербайджанского медицинского университета (АМУ) проведена первая в республике операция по трансплантации стволовых клеток пациенту с заболеванием печени. 

    Как сообщает Report, информацию об этом распространил АМУ. 

    Операцию по трансплантации стволовых клеток провела большая группа врачей под руководством заведующего I кафедрой хирургических болезней Учебно-хирургической клиники Нуру Байрамова. Из костного мозга больного были получены мезенхимальные стволовые клетки, которые затем интраартериальным путем были трансплантированы в печень.

    В проведении операции участвовали заведующий отделением транспланталогии Руслан Мамедов, заведующий отделением лучевой диагностики Расим Байрамов, заведующий отделением инвазивной кардиологии Галиб Иманов, гематолог Наида Агаева, молекулярный биолог и генетик Фарид Исмаиллы, врач-анестезиолог Мамед Ширинов, резидент Мехрибан Гусейнова. 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi