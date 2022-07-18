В Азербайджане впервые проведена нейрохирургическая операция под микроскопом последнего поколения

Впервые в Азербайджане в Клиническом медицинском центре (КТМ) прошла нейрохирургическая операция с применением микроскопа TIVATO 700, считающегося самой современной разработкой в области медицины.

Впервые в Азербайджане в Клиническом медицинском центре (КТМ) прошла нейрохирургическая операция с применением микроскопа TIVATO 700, считающегося самой современной разработкой в области медицины.

Об этом Report сообщил начальник отдела по связям с общественностью KTM Эльнур Хидаятоглу.

По его словам, среди стран Кавказа микроскоп производства немецкой компании ZEISS впервые был использован в Грузии: "Сейчас же такое оборудование приобрел и Азербайджан, который используют в Клиническом медицинском центре. Отныне самые сложные операции на головном и спинном мозге в нашей стране будут проводиться именно в этом центре.

Устройство, способное получать высокое качество изображения во время операций, позволяет выполнять хирургический процесс с наименьшими повреждениями и увеличивать цель до трех тысяч раз. Уникальные показатели оборудования заключаются в том, что в процессе выполнения операций можно снимать фото или видео, передавать изображения в память и в прямом эфире".

Первая нейрохирургическая операция с использованием микроскопа TIVATO 700 в Клиническом медицинском центре прошла успешно.

Центр оснащен новейшим технологическим оборудованием современной медицины за счет возможностей, созданных Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию.