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В Азербайджане возросло число обращений в скорую помощь

В Азербайджане возросло число обращений в скорую помощь В результате введения ОМС повысилась доступность медицинских услуг для граждан
Здоровье
4 февраля 2021 г. 12:35
В Азербайджане возросло число обращений в скорую помощь
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"По сравнению с 2019 годом количество вызовов скорой и неотложной медицинской помощи в 2020 году увеличилось на 82%".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции, посвященной итогам прошлого года, заявил председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана Заур Алиев.

"В результате введения обязательного медицинского страхования повысилась доступность медицинских услуг для граждан, что сказалось и на общем количестве вызовов скорой и неотложной медицинской помощи", - отметил З.Алиев.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda pandemiyaya görə təcili tibbi yardıma çağırışların sayı artıb

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