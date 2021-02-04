В Азербайджане возросло число обращений в скорую помощь

В результате введения ОМС повысилась доступность медицинских услуг для граждан

"По сравнению с 2019 годом количество вызовов скорой и неотложной медицинской помощи в 2020 году увеличилось на 82%".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции, посвященной итогам прошлого года, заявил председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана Заур Алиев.

"В результате введения обязательного медицинского страхования повысилась доступность медицинских услуг для граждан, что сказалось и на общем количестве вызовов скорой и неотложной медицинской помощи", - отметил З.Алиев.