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В Азербайджане внедряют новшества для субъектов предпринимательства

В Азербайджане внедряют новшества для субъектов предпринимательства С 1 января следующего года импорт продукции из иностранных продовольственных объектов будет разрешен только после утверждения объекта.
Здоровье
27 октября 2022 г. 12:06
В Азербайджане внедряют новшества для субъектов предпринимательства

С 1 января следующего года импорт продукции из иностранных продовольственных объектов будет разрешен только после утверждения объекта.

Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции председатель Агентства продовольственной безопасности (AQTA) Азербайджана Гошгар Тахмазли.

Председатель AQTA отметил, что производство, переработка и оборот биологически активных добавок, продовольствия, кормов и природных минеральных вод будут разрешены только после государственной регистрации: "На продуктах, а также на минеральных водах не будет разрешено писать слово "лечебный", и импорт, производство такой продукции станет невозможным. При отсутствии информации на азербайджанском языке на маркировке продуктов разрешение на импорт и оборот этих продуктов выдаваться не будет".

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Версия на азербайджанском языке Növbəti ildən sahibkarlıq subyektlərini gözləyən yeniliklər açıqlanıb 

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