Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ В Азербайджане предусматривается запрет на рекламу лекарственных препаратов.

Как сообщает Report, об этом отмечается в новом законопроекте "О рекламе".

Согласно законопроекту, в Азербайджане могут рекламироваться лишь отпускаемые без рецепта и имеющие сертификат соответствующих органов исполнительной власти лекарственные препараты, техника медицинского назначения, лечебные, профилактические, диагностические и реабилитационные методы, использование и применение которых также не запрещается соответствующими органами исполнительной власти.

В случае побочных действий при принятии лекарственных препаратов и использовании медицинской техники, при их рекламе необходимо информировать по этому поводу и отмечать о необходимости консультации с врачем.

Соответствующее указание должно занимать как минимум 7% рекламной площади СМИ или не более 5 секунд вещания.

Согласно новому проекту, рекламой отпускаемых по рецепту врача лекарственных препаратов не могут заниматься несовершеннолетние.

При рекламе нельзя показывать конкретные случаи выздоровления больных после применения лекарственных препаратов или же благодарность использующих их физических лиц.

Согласно новому законопроекту, при подобных рекламах запрещается также создавать у людей мнение, что использование данного медикамента для них необходимо. Запрещается также рекламирование информации о безопасности данного препарата и его природном происхождении.

Информация о требующих особого приготовления лекарственных препаратах и медицинской технике может рекламироваться лишь в специализированных в медицинской области печатных изданиях и проводимых для фармацевтов мероприятиях.

Законопроект был принят в первом чтении на заседании Милли Меджлиса.