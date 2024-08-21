В Азербайджане вакцинация от ветрянки может стать бесплатной

В ближайшем будущем прививки от ветряной оспы и другие вакцины могут быть включены в перечень проводимых за счет государства.

В ближайшем будущем прививки от ветряной оспы и другие вакцины могут быть включены в перечень проводимых за счет государства.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель директора Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Минздрава Афаг Алиева.

По ее словам, на данный момент вопрос не стоит на повестке дня: "На сегодняшний день за счет государства проводятся прививки, считающиеся в стране актуальными в рамках Национального календаря прививок. В ближайшем будущем может быть рассмотрен вопрос о включении в этот календарь также прививок от других заболеваний".