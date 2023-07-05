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В Азербайджане вакантны 400 мест директоров школ

В Азербайджане вакантны 400 мест директоров школ В Азербайджане вакантны 400 мест директоров школ.
Здоровье
5 июля 2023 г. 11:45
В Азербайджане вакантны 400 мест директоров школ

В Азербайджане вакантны 400 мест директоров школ.

Как передает Report, об этом сообщил заведующий отделом человеческих ресурсов министерства науки и образования Эшги Багиров.

Он отметил, что появление вакантных мест связано в основном с тем, что директоры этих школ достигли предельного возраста работы: "Другая причина заключается в том, что трудовые договоры с некоторыми директорами расторгаются из-за недочетов, выявленных в ходе регулярных мониторингов министерства".

Завотделом напомнил, что в 2021 году по причине пандемии количество вакантных мест директоров школ увеличилось: "Этот показатель приближался к 900. После конкурсов последних лет, количество этих мест резко сократилось".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 400-dən çox məktəbdə direktor vəzifəsi boşdur

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