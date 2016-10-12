В Азербайджане в связи с днем Ашура началась донорская акция

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ В 15 мечетях Азербайджана проводится донорская акция, организованная министерством здравоохранения и Управлением мусульман Кавказа.
Как сообщает Report, в мечети Тезепир отмечается активность населения.
Несмотря на ранние часы, кровь сдали 400 человек.
Как сообщила Report директор Научно-исследовательского института гематологии и трансфузиологии Зохра Альмирзоева, в первую очередь выясняется наличие у доноров каких-либо заболеваний, затем измеряется уровень гемоглобина, после чего у донора берут кровь.
Отметим, что донорская акция проводится в 15 мечетях:
1. Ясамальский район, мечеть Тезепир;
2. Ясамальский район, мечеть Гаджи Солтанали;
3. Сабаильский район, мечеть Биби-Эйбат;
4. Сабаильский район, Ичеришехер, мечеть Джума;
5. Сураханский район, мечеть Гарачухур;
6. Хазарский район, мечеть Мир Мовсум ага;
7. Низаминский район, мечеть поселка Кешля;
8. город Сумгаит, мечеть Джума;
9. город Гянджа, мечеть Имамзаде;
10. город Мингячевир, мечеть Гейдар;
11. город Шеки, мечеть Джума;
12. город Лянкяран, мечеть Бёюкбазар;
13. город Барда, мечеть Джума;
14. Насиминский район, мечеть Аждарбек;
15. Нардаранская мечеть.
Aygün İbrahimovaАвтор новости
Поделиться в Facebook