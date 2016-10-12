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    В Азербайджане в связи с днем Ашура началась донорская акция

    Несмотря на ранние часы, в мечети Тезепир кровь сдали 400 человек

    Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ В 15 мечетях Азербайджана проводится донорская акция, организованная министерством здравоохранения и Управлением мусульман Кавказа.

    Как сообщает Report, в мечети Тезепир отмечается активность населения.

    Несмотря на ранние часы, кровь сдали 400 человек.

    Как сообщила Report директор Научно-исследовательского института гематологии и трансфузиологии Зохра Альмирзоева, в первую очередь выясняется наличие у доноров каких-либо заболеваний, затем измеряется уровень гемоглобина, после чего у донора берут кровь. 

    Отметим, что донорская акция проводится в 15 мечетях:

    1. Ясамальский район, мечеть Тезепир;

    2. Ясамальский район, мечеть Гаджи Солтанали;

    3. Сабаильский район, мечеть Биби-Эйбат;

    4. Сабаильский район, Ичеришехер, мечеть Джума;

    5. Сураханский район, мечеть Гарачухур;

    6. Хазарский район, мечеть Мир Мовсум ага;

    7. Низаминский район, мечеть поселка Кешля;

    8. город Сумгаит, мечеть Джума;

    9. город Гянджа, мечеть Имамзаде;

    10. город Мингячевир, мечеть Гейдар;

    11. город Шеки, мечеть Джума;

    12. город Лянкяран, мечеть Бёюкбазар;

    13. город Барда, мечеть Джума;

    14. Насиминский район, мечеть Аждарбек;

    15. Нардаранская мечеть.

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