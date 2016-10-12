В Азербайджане в связи с днем Ашура началась донорская акция

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ В 15 мечетях Азербайджана проводится донорская акция, организованная министерством здравоохранения и Управлением мусульман Кавказа.

Как сообщает Report, в мечети Тезепир отмечается активность населения.

Несмотря на ранние часы, кровь сдали 400 человек.

Как сообщила Report директор Научно-исследовательского института гематологии и трансфузиологии Зохра Альмирзоева, в первую очередь выясняется наличие у доноров каких-либо заболеваний, затем измеряется уровень гемоглобина, после чего у донора берут кровь.

Отметим, что донорская акция проводится в 15 мечетях:

1. Ясамальский район, мечеть Тезепир;

2. Ясамальский район, мечеть Гаджи Солтанали;

3. Сабаильский район, мечеть Биби-Эйбат;

4. Сабаильский район, Ичеришехер, мечеть Джума;

5. Сураханский район, мечеть Гарачухур;

6. Хазарский район, мечеть Мир Мовсум ага;

7. Низаминский район, мечеть поселка Кешля;

8. город Сумгаит, мечеть Джума;

9. город Гянджа, мечеть Имамзаде;

10. город Мингячевир, мечеть Гейдар;

11. город Шеки, мечеть Джума;

12. город Лянкяран, мечеть Бёюкбазар;

13. город Барда, мечеть Джума;

14. Насиминский район, мечеть Аждарбек;

15. Нардаранская мечеть.