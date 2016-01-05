В Азербайджане в рекламируемом лекарстве выявлены мышиные фекалии - ФОТО

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ В лекарстве, приобретенном семьей Мусаевых, проживающих в Агстафинском районе, были обнаружены мышиные фекалии.

Об этом Report сообщил глава семейства, 68-летний Гасым Мусаев.

По словам Г.Мусаева, он заказал лекарственный препарат, рекламу которого видел на турецком телевидении: "Моя жена Гюльджан Айюбова, которой 58 лет, страдает сахарным диабетом. На турецком телеканале шла реклама лекарства под названием "Sinir otu", состоящего из смеси трав, и предназначенного для больных сахарным диабетом. Для приобретения данного лекарства я связался с отделением данной компании в Азербайджане и заплатил им 39 манатов. Через определенное время данное лекарство было доставлено по нашему адресу. Моя жена обнаружила инородное вещество в лекарстве. В дальнейшем выяснилось, что это мышиные фекалии".

Потерпевший отметил, что по этому поводу он обратился в данную компанию, однако его заявление не было рассмотрено всерьез: "После приема лекарства состояние моей жены ухудшилось, вместо нормализации, уровень сахара резко подскочил. Я вновь обратился в компанию, однако мое заявление никто не рассмотрел".