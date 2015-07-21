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    В Азербайджане в прошлом месяце более 40 человек получили пищевое отравление

    Все случаи пищевого отравления произошли в бытовых условиях

    Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ В июне этого года в Азербайджане зафиксировано 37 случаев пищевого отравления. 

    Об этом сообщил Report заведующий отделом гигиены питания Республиканского центра гигиены и эпидемиологии министерства здравоохранения Имран Абдуллаев.

    По его словам, от пищевых отравлений в целом пострадали 43 человека.

    Завотделом также добавил, что в прошлом месяце в стране не зафиксировано случаев ботулизма и все случаи пищевого отравления произошли в бытовых условиях.

    Отметим, что в мае было зафиксировано 43 случая пищевого отравления. 

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