В Азербайджане в прошлом месяце более 40 человек получили пищевое отравление

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ В июне этого года в Азербайджане зафиксировано 37 случаев пищевого отравления.

Об этом сообщил Report заведующий отделом гигиены питания Республиканского центра гигиены и эпидемиологии министерства здравоохранения Имран Абдуллаев.

По его словам, от пищевых отравлений в целом пострадали 43 человека.

Завотделом также добавил, что в прошлом месяце в стране не зафиксировано случаев ботулизма и все случаи пищевого отравления произошли в бытовых условиях.

Отметим, что в мае было зафиксировано 43 случая пищевого отравления.