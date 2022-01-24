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В Азербайджане в прошлом году полисом ОМС воспользовались 4 млн граждан

В Азербайджане в прошлом году полисом ОМС воспользовались 4 млн граждан В прошлом году 4 млн пациентов по всей стране обратились в медучреждения по полису Обязательного медицинского страхования (ОМС).
Здоровье
24 января 2022 г. 13:09
В Азербайджане в прошлом году полисом ОМС воспользовались 4 млн граждан

В прошлом году 4 млн пациентов по всей стране обратились в медучреждения по полису Обязательного медицинского страхования (ОМС).

Как сообщает Report, об этом начальник отдела маркетинга и связей с общественностью Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию при Кабинете министров Азербайджана Айнура Ахмедова заявила на брифинге, посвященном деятельности организации в прошлом году.

По ее словам, в государственных медицинских учреждениях было проведено 127 539 операций: "Большинство операций было проведено в Центральной больнице нефтяников. Основная часть обращений в поликлиники была связана с медицинскими обследованиями (более 2 млн)".

Сотрудник агентства добавила, что свыше 19 000 человек по ОМС были направлены в частные клиники.

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