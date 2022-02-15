В прошлом году онкологические заболевания были диагностированы у 170 детей

В Азербайджане в прошлом году онкологические заболевания были диагностированы у 170 детей.

В Азербайджане в прошлом году онкологические заболевания были диагностированы у 170 детей.

Как сообщает Report, об этом сказал заведующий отделением детской онкологической клиники Национального центра онкологии Минздрава Рейман Исмаилзаде.

По его словам, все они прошли лечение по соответствующим протоколам: "Следует отметить, что детская онкология имеет принципиальное отличие от взрослой. Онкологические заболевания у детей составляют около 1-1,5% всех злокачественных новообразований. Основную часть онкологии у детей составляют эмбриональные опухоли. Среди детей чаще встречаются лейкемия (28%), опухоли центральной нервной системы (18-20%) и лимфомы (12-14%). Другие злокачественные новообразования, такие как нефробластома, нейробластома и рабдомиосаркома, составляют 6-7 процентов.

Раковые заболевания, встречающиеся у взрослых (опухоли легких, желудочно-кишечного тракта, рак молочной железы, мочевого пузыря, предстательной железы и др.), чрезвычайно редки у детей. Современные методы лечения дают лучшие результаты, в связи с чем у подавляющего большинства детей с онкологией возможно полное выздоровление".

Завотделом коснулся причин рака у детей: "Нездоровый образ жизни родителей, прием ими гормональных препаратов, неправильное питание могут отрицательно повлиять на формирование детей. Иногда у детей развиваются опухоли еще в утробе матери. Это можно отчетливо увидеть во время ультразвукового исследования. Хотя некоторые онкологические заболевания образуются в утробе матери, однако после рождения ребенка они могут спонтанно регрессировать. Если ребенку поставлен диагноз в утробе матери, меры принимаются лишь после рождения малыша. Сразу после рождения ребенка обследуют, применяют химиотерапию и хирургическое вмешательство. Однако лучевая терапия не применяется".

Р.Исмаилзаде отметил, что лейкемия характеризуется поражением морфологически незрелыми клетками костного мозга: "Лейкоз (лейкемия) – злокачественное заболевание системы крови, для которого бластные клетки выступают в качестве субстрата опухоли. При этом в костном мозге происходит бластная трансформация, снижается количество тромбоцитов и эритроцитов, резко возрастает количество лейкоцитов. 80 процентов из них составляют лимфобластный лейкоз и 15-20 процентов - миобластный лейкоз. Симптомы включают утомляемость, бледность, склонность к кровоизлияниям и кровотечениям, необъяснимая высокая температура, длящаяся более двух недель, рецидивирующие инфекции, слабость, потеря аппетита и потеря веса, боли в костях и суставах, лимфаденопатия, неврологическая симптоматика, гепатоспленомегалия и др. В этом случае поставить точный диагноз можно лишь после общего анализа крови и анализа пункции костного мозга".



При этом специалист напомнил, что лейкемия — излечимое заболевание: "Лимфобластный лейкоз поддается лечению в 80-90 процентах случаев.

Опухоли головного мозга относятся к опухолям центральной нервной системы. Симптомы включают головную боль, головокружения, необъяснимая тошнота или рвота, двоения в глазах и др. Симптомы появляются только при повышении внутричерепного давления".

Отметим, что 15 февраля – Международный день борьбы с детским раком. Международный день отмечается более чем в 90 странах, включая Азербайджан.