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В Азербайджане в прошлом году медработникам выплачено 102 млн манатов премий и надбавок

В Азербайджане в прошлом году медработникам выплачено 102 млн манатов премий и надбавок Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана в прошлом году выплатило медицинским работникам, участвовавшим в мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией, около 102,4 млн манатов, а немедицинским работникам - окол
Здоровье
24 февраля 2022 г. 17:06
В Азербайджане в прошлом году медработникам выплачено 102 млн манатов премий и надбавок

Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана в прошлом году выплатило медицинским работникам, участвовавшим в мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией, около 102,4 млн манатов, а немедицинским работникам - около 14,2 млн манатов, пропорционально их рабочему времени.

Как сообщили Report в Агентстве, согласно соответствующему распоряжению Кабинета министров, медицинским работникам частных медицинских учреждений, привлеченным к мерам по борьбе с коронавирусной инфекцией, в прошлом году выплачена надбавка в размере 50 936,79 манатов, пропорционально рабочему времени.

Сумма срочных надбавок и премий, выплачиваемых медицинским и немедицинским работникам, а также волонтерам за прошедший год, выглядит следующим образом:

Месяц

Госмедучреждения

Частные медучреждения

Волонтеры

Общее

Медработники

Немедицинские работники

Январь

16,320,184.07 AZN (13 136 чел.)

1,973,123.94 AZN

(2905 чел.)

-

11 250.00 AZN (45 чел.)

18,304,558.01 AZN

(16,086 чел.)

Февраль

5,884,913.26 AZN (7 177 чел.)

857,016.68 AZN

(2013 чел.)

7,070.71 AZN

(1 чел.)

12 000,00 AZN (48 чел.)

6,761,000.65 AZN (9,239 чел.)

Март

7,778,612.82 AZN

(7 859 чел.)

1,110,240.86 AZN

(2 045 чел.)

-

9 500,00 AZN (38 чел.)

8,898,353.68 AZN

(9 942 чел.)

Апрель

12,797,498.78 AZN

(10 622 чел.)

1,194,963.88 AZN

(2 226 чел.)

16 372.05 AZN

(6 чел.)

5 000,00 AZN (20 чел.)

14,013,834.71 AZN

(12 874 чел.)

Май

10,265,093.83 AZN

(9 713 чел.)

961,818.63 AZN

(2 081 чел.)

2 791.59 AZN

(2 чел.)

5 000,00 AZN (20 чел.)

11,234,704.05 AZN

(11 816 чел.)

Июнь

3,946,943.52 AZN

(5 836 чел.)

526,655.26 AZN

(1 720 чел.)

1 904,55 AZN

(2 чел.)

5 000,00 AZN (20 чел.)

4,480,503.33 AZN

(7 578 чел.)

Июль

3,411,236.57 AZN

(5010 чел.)

574,423.63 AZN

(1 643 чел.)

1 318.87 AZN

(1 чел.)

4 250,00 AZN (17 чел.)

3,991,229.07 AZN

(6 671 чел.)

Август

8,024,797.40 AZN

(8 862 чел.)

1,163,152.73 AZN

(2 179 чел.)

3 320.25 AZN

(2 чел.)

3 250,00 AZN (13 чел.)

9,194,520.38 AZN

(11 056 чел.)

Сентябрь

11,036,228.38 AZN

(9 539 чел.)

1,546,941.60 AZN

(2 625 чел.)

6 341.30 AZN

(3 чел.)

1 250,00 AZN (5 чел.)

12,590,761.28 AZN

(12 172 чел.)

Октябрь

7,713,986.03 AZN

(7 665 чел.)

1,439,296.06 AZN

(2 678 чел.)

4 056.70 AZN

(2 чел.)

1 250,00 AZN (5 чел.)

9,158,588.79 AZN (10 350 чел.)

Ноябрь

8,347,115.60 AZN

(7 429 чел.)

1,602,092.10

AZN

(2 663 чел.)

3,866.34 AZN

(2 чел.)

1 000,00 AZN (4 чел.)

9,954,074.04 AZN

(10 098 чел.)

Декабрь

6,842,821.25 AZN

(6 669 чел.)

1,261,079.21

AZN

(2 409 чел.)

3,894.43 AZN

(2 чел.)

1,000.00 AZN (4 чел.)

8,108,794.89 AZN

(9 084 чел.)

ИТОГО:

102,369,431.51 AZN

14,210,804.58 AZN

50 936.79 AZN

59 750,00 AZN

116,690,922.88 AZN
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Версия на азербайджанском языке ​​​​​​Ötən il koronavirusla mübarizə aparan həkimlərə ödənilən əlavələrin məbləği açıqlanıb

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