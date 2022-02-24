В Азербайджане в прошлом году медработникам выплачено 102 млн манатов премий и надбавок

Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана в прошлом году выплатило медицинским работникам, участвовавшим в мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией, около 102,4 млн манатов, а немедицинским работникам - около 14,2 млн манатов, пропорционально их рабочему времени.
Как сообщили Report в Агентстве, согласно соответствующему распоряжению Кабинета министров, медицинским работникам частных медицинских учреждений, привлеченным к мерам по борьбе с коронавирусной инфекцией, в прошлом году выплачена надбавка в размере 50 936,79 манатов, пропорционально рабочему времени.
Сумма срочных надбавок и премий, выплачиваемых медицинским и немедицинским работникам, а также волонтерам за прошедший год, выглядит следующим образом:
|
Месяц
|
Госмедучреждения
|
Частные медучреждения
|
Волонтеры
|
Общее
|
Медработники
|
Немедицинские работники
|
Январь
|
16,320,184.07 AZN (13 136 чел.)
|
1,973,123.94 AZN
(2905 чел.)
|
-
|
11 250.00 AZN (45 чел.)
|
18,304,558.01 AZN
(16,086 чел.)
|
Февраль
|
5,884,913.26 AZN (7 177 чел.)
|
857,016.68 AZN
(2013 чел.)
|
7,070.71 AZN
(1 чел.)
|
12 000,00 AZN (48 чел.)
|
6,761,000.65 AZN (9,239 чел.)
|
Март
|
7,778,612.82 AZN
(7 859 чел.)
|
1,110,240.86 AZN
(2 045 чел.)
|
-
|
9 500,00 AZN (38 чел.)
|
8,898,353.68 AZN
(9 942 чел.)
|
Апрель
|
12,797,498.78 AZN
(10 622 чел.)
|
1,194,963.88 AZN
(2 226 чел.)
|
16 372.05 AZN
(6 чел.)
|
5 000,00 AZN (20 чел.)
|
14,013,834.71 AZN
(12 874 чел.)
|
Май
|
10,265,093.83 AZN
(9 713 чел.)
|
961,818.63 AZN
(2 081 чел.)
|
2 791.59 AZN
(2 чел.)
|
5 000,00 AZN (20 чел.)
|
11,234,704.05 AZN
(11 816 чел.)
|
Июнь
|
3,946,943.52 AZN
(5 836 чел.)
|
526,655.26 AZN
(1 720 чел.)
|
1 904,55 AZN
(2 чел.)
|
5 000,00 AZN (20 чел.)
|
4,480,503.33 AZN
(7 578 чел.)
|
Июль
|
3,411,236.57 AZN
(5010 чел.)
|
574,423.63 AZN
(1 643 чел.)
|
1 318.87 AZN
(1 чел.)
|
4 250,00 AZN (17 чел.)
|
3,991,229.07 AZN
(6 671 чел.)
|
Август
|
8,024,797.40 AZN
(8 862 чел.)
|
1,163,152.73 AZN
(2 179 чел.)
|
3 320.25 AZN
(2 чел.)
|
3 250,00 AZN (13 чел.)
|
9,194,520.38 AZN
(11 056 чел.)
|
Сентябрь
|
11,036,228.38 AZN
(9 539 чел.)
|
1,546,941.60 AZN
(2 625 чел.)
|
6 341.30 AZN
(3 чел.)
|
1 250,00 AZN (5 чел.)
|
12,590,761.28 AZN
(12 172 чел.)
|
Октябрь
|
7,713,986.03 AZN
(7 665 чел.)
|
1,439,296.06 AZN
(2 678 чел.)
|
4 056.70 AZN
(2 чел.)
|
1 250,00 AZN (5 чел.)
|
9,158,588.79 AZN (10 350 чел.)
|
Ноябрь
|
8,347,115.60 AZN
(7 429 чел.)
|
1,602,092.10
AZN
(2 663 чел.)
|
3,866.34 AZN
(2 чел.)
|
1 000,00 AZN (4 чел.)
|
9,954,074.04 AZN
(10 098 чел.)
|
Декабрь
|
6,842,821.25 AZN
(6 669 чел.)
|
1,261,079.21
AZN
(2 409 чел.)
|
3,894.43 AZN
(2 чел.)
|
1,000.00 AZN (4 чел.)
|
8,108,794.89 AZN
(9 084 чел.)
|
ИТОГО:
|
102,369,431.51 AZN
|
14,210,804.58 AZN
|
50 936.79 AZN
|
59 750,00 AZN
|
116,690,922.88 AZN