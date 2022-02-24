В Азербайджане в прошлом году медработникам выплачено 102 млн манатов премий и надбавок

Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана в прошлом году выплатило медицинским работникам, участвовавшим в мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией, около 102,4 млн манатов, а немедицинским работникам - окол

Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана в прошлом году выплатило медицинским работникам, участвовавшим в мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией, около 102,4 млн манатов, а немедицинским работникам - около 14,2 млн манатов, пропорционально их рабочему времени.

Как сообщили Report в Агентстве, согласно соответствующему распоряжению Кабинета министров, медицинским работникам частных медицинских учреждений, привлеченным к мерам по борьбе с коронавирусной инфекцией, в прошлом году выплачена надбавка в размере 50 936,79 манатов, пропорционально рабочему времени.

Сумма срочных надбавок и премий, выплачиваемых медицинским и немедицинским работникам, а также волонтерам за прошедший год, выглядит следующим образом: