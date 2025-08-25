В Азербайджане в прошлом году число заразившихся сибирской язвой увеличилось

В прошлом году в Азербайджане 22 человека заразились сибирской язвой.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Госкомстате.

Согласно информации, в 2023 году этот показатель составил 14 человек.

В 2023 году не было зарегистрировано случаев заражения туляремией. Однако в 2024 году был выявлен один случай заражения этой инфекцией.

В прошлом году также наблюдалось снижение заболеваемости бруцеллезом. Если в 2023 году бруцеллезом заразились 277 человек, то в прошлом году этот показатель снизился до 210 человек.

Кроме того, наблюдается рост заболеваемости аскаридозом. В 2023 году было зарегистрировано 16 253 случая заражения, в 2024 году - 16 800 случаев.