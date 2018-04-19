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    В Азербайджане в прошлом году более 37 тысяч женщин сделали аборты

    Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ "В прошлом году по стране 37 618 женщин сделали аборты".

    Как сообщает Report, об этом журналистам сказала председатель Комиссии по оказанию помощи при родах, главный акушер-гинеколог министерства здравоохранения Севиндж Мамедова.

    По ее словам, это, в основном, женщины в возрасте 18-25 лет:

    "По стране не было зафиксировано случаев смерти после абортов. Аборты были официально зарегистрированы в стационаре".

    С.Мамедова отметила, что в редких случаях аборты делали женщины, не достигшие 18 лет:  

    "Численность таковых в прошлом году была очень небольшой, примерно 5 человек".

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