В Азербайджане в первый день вакцинации подростков привиты три человека

В Азербайджане началась вакцинация в особых случаях 16-18-летних подростков вакциной mRNT Pfizer (“Comirnaty”) при обращении родителей.

В Азербайджане началась вакцинация в особых случаях 16-18-летних подростков вакциной mRNT Pfizer (“Comirnaty”) при обращении родителей.

Как сообщили Report в Бакинском оздоровительном центре, где проводится вакцинация, в ходе начавшейся с минувшего дня вакцинации обратились и были привиты три подростка: "Все три подростка были вакцинированы для обучения за границей".

В Азербайджане для вакцинации подростков (возрастная группа 16-18 лет) одобрен препарат mRNT Pfizer (Comirnaty). Для этого потребуется письменное заявление одного из родителей с указанием причины вакцинации и письменное согласие обоих родителей. Перед приходом в центр необходимо занять онлайн-очередь на вакцинацию от коронавируса, выбрав услугу "Рандеву для вакцинации от COVID-19" на сайте randevu.its.gov.az .

Вакцинация проводится централизованно в Бакинском медицинском центре.