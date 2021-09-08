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В Азербайджане в первый день вакцинации подростков привиты три человека

В Азербайджане в первый день вакцинации подростков привиты три человека В Азербайджане началась вакцинация в особых случаях 16-18-летних подростков вакциной mRNT Pfizer (“Comirnaty”) при обращении родителей.
Здоровье
8 сентября 2021 г. 11:42
В Азербайджане в первый день вакцинации подростков привиты три человека

В Азербайджане началась вакцинация в особых случаях 16-18-летних подростков вакциной mRNT Pfizer (“Comirnaty”) при обращении родителей.

Как сообщили Report в Бакинском оздоровительном центре, где проводится вакцинация, в ходе начавшейся с минувшего дня вакцинации обратились и были привиты три подростка: "Все три подростка были вакцинированы для обучения за границей".

В Азербайджане для вакцинации подростков (возрастная группа 16-18 лет) одобрен препарат mRNT Pfizer (Comirnaty). Для этого потребуется письменное заявление одного из родителей с указанием причины вакцинации и письменное согласие обоих родителей. Перед приходом в центр необходимо занять онлайн-очередь на вакцинацию от коронавируса, выбрав услугу "Рандеву для вакцинации от COVID-19" на сайте randevu.its.gov.az.

Вакцинация проводится централизованно в Бакинском медицинском центре.

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Версия на английском языке Azerbaijan vaccinates three adolescents on first day
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda yeniyetmələrin vaksinasiyasına başlanılıb, ilk gün 3 nəfər müraciət edib

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