В Азербайджане в пакет ОМС предлагается включить операции по удалению опухоли мозга

15:30

В пакет услуг обязательного медицинского страхования предлагается включить операции по удалению опухоли мозга.

Как сообщает Report, этом заявил завотделом нейрохирургии подведомственного объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Клинического медцентра, нейрохирург Фарид Гаралов.

Он отметил, что онкологические заболевания находятся под особым контролем государства: "К сожалению, не все онкологические операции оплачиваются в рамках обязательного страхования. Однако операции в связи с определенными опухолями оплачиваются. В других операциях покрывается часть расходов. Но это еще не конец. Мы внесли предложения о дополнениях в пакет услуг. Если они будут утверждены, в ближайшее время охват расширится".