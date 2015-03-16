​В Азербайджане в некоторых домах торжеств выявлено микробиологическое загрязнение продуктов

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ В феврале текущего года владельцы 80 предприятий были оштрафованы в административном порядке за производство продуктов, не отвечающих гигиеническим нормам. Об этом сообщил Report начальник отдела Республиканского центра гигиены и эпидемиологии министерства экологии и природных ресурсов Имран Абдуллаев.

По его словам, принято решение о приостановке эксплуатации пяти объектов: "Семь человек временно отстранены от работы, два дела направлены на расследование. Кроме того, в прошлом месяце на анализ по органолептическим и физико-химическим показателям взяты образцы 377 пищевых продуктов, по токсикологическим показателям - образцы 23 продуктов. Из 263 образцов, исследуемых по бактериологическим показателям, по двум получены неудовлетворительные результаты. В домах торжеств взяты 1267 образцов, из них в 5 выявлено микробиологическое загрязнение".