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В Азербайджане в прошлом году 18 больным пересажена почка за счет государства 

В Азербайджане в прошлом году 18 больным пересажена почка за счет государства  В настоящее время в Азербайджане имеются 45 центров гемодиализа, оснащенных 689 аппаратами "искусственная почка".
Здоровье
9 марта 2021 г. 15:12
В Азербайджане в прошлом году 18 больным пересажена почка за счет государства 
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В настоящее время в Азербайджане имеются 45 центров гемодиализа, оснащенных 689 аппаратами "искусственная почка".

Как передает Report, об этом говорится в отчете Кабинета министров за 2020-й год.

В отчете отмечается, что в минувшем году за государственный счет около 3,6 тыс. больных были обеспечены программными сеансами гемодиализа и соответствующими лекарственными препаратами, более 1 000 больных с пересаженными почками были в полном объеме снабжены иммуносупрессивными препаратами.

Согласно документу, в минувшем году 1,1 тыс. больных были приняты на запрограммированные сеансы гемодиализа. 135 человек были направлены в профильные медучреждения на проведения дорогостоящих обследований на соответствие с донором для проведения операции по трансплантации почек за счет государства. 18 больных перенесли операцию по трансплантации почек, назначено время операции для 14 больных.

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Версия на азербайджанском языке Ötən il Azərbaycanda dövlət hesabına 18 xəstəyə böyrək köçürülüb

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