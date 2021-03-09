В Азербайджане в прошлом году 18 больным пересажена почка за счет государства

В настоящее время в Азербайджане имеются 45 центров гемодиализа, оснащенных 689 аппаратами "искусственная почка".

В настоящее время в Азербайджане имеются 45 центров гемодиализа, оснащенных 689 аппаратами "искусственная почка".

Как передает Report, об этом говорится в отчете Кабинета министров за 2020-й год.

В отчете отмечается, что в минувшем году за государственный счет около 3,6 тыс. больных были обеспечены программными сеансами гемодиализа и соответствующими лекарственными препаратами, более 1 000 больных с пересаженными почками были в полном объеме снабжены иммуносупрессивными препаратами.

Согласно документу, в минувшем году 1,1 тыс. больных были приняты на запрограммированные сеансы гемодиализа. 135 человек были направлены в профильные медучреждения на проведения дорогостоящих обследований на соответствие с донором для проведения операции по трансплантации почек за счет государства. 18 больных перенесли операцию по трансплантации почек, назначено время операции для 14 больных.