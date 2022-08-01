В Азербайджане в июле от отравления умерли семеро человек

В июле в Клинический медицинский центр Азербайджана (КМЦ) обратились 880 человек с различными отравлениями.

В июле в Клинический медицинский центр Азербайджана (КМЦ) обратились 880 человек с различными отравлениями.

Об этом Report сообщили в КМЦ.

Сообщается, что 158 из них были помещены в токсикологическое отделение центра, остальным была оказана первая помощь, после чего их выписали домой.

100 из поступивших пациентов отравились лекарствами, 22 - уксусной кислотой, 4 - продуктами питания, 7 - этиловым спиртом. Одного пациента госпитализировали по причине анафилаксии, семерых - из-за аллергической реакции. 17 человек обратились в больницу после укуса змей.

Несмотря на усилия врачей, скончались пять пациентов, поступивших с отравлением лекарствами, один - уксусной кислотой и один - алкоголем.