​В Азербайджане в этом году 746 человек пострадало от пищевых отравлений

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ За 9 месяцев этого года в Азербайджане зафиксировано 523 случая пищевых отравлений.

Об этом сообщил Report заведующий отделом Центра гигиены и эпидемиологии министерства здравоохранения Имран Абдуллаев.

По его словам, за этот период от пищевых отравлений пострадало в целом 746 человек.

Заведующий отделом отметил, что за 9 месяцев в стране зафиксировано 13 случаев ботулизма: "Пострадало 19 человек, из которых двое скончались. Отравлению с летальным исходом стали причиной домашние соления".