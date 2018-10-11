В Азербайджане в деятельности ряда предприятий по производству колбас и сосисок выявлены недочеты - ЭКСКЛЮЗИВ

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ "В Азербайджане в деятельности некоторых предприятий по производству мясных изделий, в том числе колбас и сосисок, выявлены недочеты".

Об этом в ответ на запрос Report заявили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).

Агентство получило выписку из "Единого информационного реестра проверок, проводимых в предпринимательской сфере" и приступило к проверкам в предприятиях по продаже мяса и мясных изделий, также как и в других хозяйственных субъектах в сфере питания. В ходе проверок было установлено, что ряд предприятий не снабжен вентиляционной системой, потолки, полы и стены не покрыты легко моющимися гигиеническими материалами. В то же время выявлено отсутствие на рынке соответствующих ветеринарно-санитарным требованиям условий для продажи, хранения и переработки мяса. В настоящее время соответствующие меры в данной области продолжаются", - заявили в АПБА.