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    В Азербайджане в деятельности ряда предприятий по производству колбас и сосисок выявлены недочеты - ЭКСКЛЮЗИВ

    Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ "В Азербайджане в деятельности некоторых предприятий по производству мясных изделий, в том числе колбас и сосисок, выявлены недочеты". 

    Об этом в ответ на запрос Report заявили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА). 

    Агентство получило выписку из "Единого информационного реестра проверок, проводимых в предпринимательской сфере" и приступило к проверкам в предприятиях по продаже мяса и мясных изделий, также как и в других хозяйственных субъектах в сфере питания. В ходе проверок было установлено, что ряд предприятий не снабжен вентиляционной системой, потолки, полы и стены не покрыты легко моющимися гигиеническими материалами. В то же время выявлено отсутствие на рынке соответствующих ветеринарно-санитарным требованиям условий для продажи, хранения и переработки мяса. В настоящее время соответствующие меры в данной области продолжаются", - заявили в АПБА. 

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