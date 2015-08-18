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    В Азербайджане в детском лекарственном сиропе обнаружены осколки стекла

    Эйюб Гусейнов: Компания Avromed пока не предприняла никаких действий по этому вопросу

    Баку. 18 августа. REPORT. AZ/ В Азербайджане в детском лекарственном сиропе  "Helian" производства Германии обнаружены осколки стекла. Как сообщает Report, об этом сообщил председатель союза свободных потребителей Эйюб Гусейнов. 

    По его словам, по данному вопросу несмотря на то, что проведена встреча с руководством компании Avromed, импортирующей  данный препарат,  пока нет никаких результатов: "Данная партия должна быть отозвана. Мы даже обратились в министерство здравоохранения, но пока никаких действий не предпринято".

    Э.Гусейнов считает, что в норме при обнаружении таких фактов эта продукция отзывается, для этого должны существовать специальные правила. Председатель союза с сожалением отметил, что в стране нет эффективных механизмов, защищающих права потребителей в данной сфере. 

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