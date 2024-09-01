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В Азербайджане в день выборов бригады скорой помощи будут работать в усиленном режиме

В Азербайджане в день выборов бригады скорой помощи будут работать в усиленном режиме В день голосования на внеочередных выборах в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана бригады скорой помощи будут работать в усиленном режиме.
Здоровье
1 сентября 2024 г. 08:15
В Азербайджане в день выборов бригады скорой помощи будут работать в усиленном режиме

В день голосования на внеочередных выборах в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана бригады скорой помощи будут работать в усиленном режиме.

Об этом Report сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

В ведомстве отметили, что бригады скорой и неотложной медицинской помощи приведены в полную готовность на избирательных участках.

"В связи с этим уже составлены графики, для охраны здоровья работников окружных и участковых избирательных комиссий, а также голосующих граждан, оперативного реагирования на вызовы созданы оперативные бригады медиков", - добавили в TƏBİB.

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Версия на азербайджанском языке Seçki günü təcili yardım gücləndirilmiş rejimdə işləyəcək

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