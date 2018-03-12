В Азербайджане в 2012-2016 гг. 308 девушек школьного возраста сделали аборт - ОФИЦИАЛЬНО

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Научный секретарь Научно-исследовательского института акушерства и гинекологии министерства здравоохранения Азербайджана, куратор по южному региону Комиссии по оказанию помощи при родах Лейла Мамедова прокомментировала информацию о 1200 абортах, сделанных школьницами в Азербайджане.

Лейла Мамедова сообщила Report, что речь здесь может идти не только о школьницах, но и о подростках в целом:

"Первым делом нужно осветить вопрос ранних браков. Так как аборты зачастую делают не по желаю самих подростков. В большинстве случаев в общей статистике абортов приводятся и показатели выкидышей, патологий при беременности и пр. В вопросе ранних браков речь идет не только о школьниках, но и тех, которых заставили уйти из школы и создать семьи".

Что касается вопроса прерывания беременности, Л.Мамедова подчеркнула, что Всемирная организация здравоохранения считает подростками лиц в возрасте 10-19 лет:

"Если беременной 18-19 лет, она может прервать беременность по собственному желанию. Если же речь идет о лицах, не достигших совершеннолетия, прерывать беременность рекомендуется до 11 недели беременности".

Информагентство Report также обратилось к поднявшему данный вопрос эксперту по вопросам образования Кямрану Асадову.

По его словам, ежегодно соответствующие госструктуры представляют различные статистические показатели:

"Я, как человек, проводящий исследования, связанные с вопросами в сфере образования, собираю их и использую в статьях. Все данные взяты со ссылкой на официальные сайты. В этих отчетах ежегодно указывается, сколько женщин в возрасте 15-18 лет сделали аборты. Но о том, являются ли они школьницами или нет, не говорится. Дело в том, что лица в возрасте 15-16-17 лет – считаются лицами школьного возраста".

Report отмечает, что согласно официальному отчету Госкомстата, в 2012-2016 годах 308 абортов (в 2012 году - 63, в 2013 году - 88, в 2014 году - 88, в 2015 году 50, в 2016 году - 19) были сделаны женщинами в возрасте 15-17 лет. Статистика 2017 года не указывается.