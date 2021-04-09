В Азербайджане уволены 12 врачей, выдававших поддельные справки о вакцинации

"Соответствующими структурами были обеспечены расследование и проверка информации, распространяемой в последнее время в различных средствах массовой информации и социальных сетях о получении гражданами поддельных документов о вакцинации от коронавируса".

"Соответствующими структурами были обеспечены расследование и проверка информации, распространяемой в последнее время в различных средствах массовой информации и социальных сетях о получении гражданами поддельных документов о вакцинации от коронавируса".

Как передает Report, об этом говорится в совместной информации Минздрава, Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями.

Отмечается, что в результате расследования были отстранены от работы и расторгнуты трудовые договоры с 12 медработников, работающими в бакинских городских поликлиниках №7 и 12, Шекинской центральной районной больнице, сумгайытских детских поликлиниках №2, 3 и 5, городской больнице №3, городской поликлинике №2 города Гянджа: "Продолжаются разбирательства с целью предотвращения указанных фактов, в отношении допустивших правонарушения медицинских работников будут приняты соответствующие меры".

В соответствии со ”Стратегией вакцинации от COVID-19 в Азербайджанской Республике на 2021-2022 годы" процесс вакцинации проводится на добровольной основе за счет государства.