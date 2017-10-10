В Азербайджане увеличилось количество лиц с нарушениями слуха

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Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане возросло число людей с нарушением слуха, получивших статус лиц с ограниченными возможностями здоровья или инвалидов по слуху.

Как сообщили Report в Государственном комитете статистики, в прошлом году в стране количество детей до 18 лет, впервые признанных лицами с ограниченными возможностями здоровья по слуху, составило 347 человек (в 2015 году - 268 человек). Из них 56,5% - мужчины, 43,5% - женщины.

Кроме того, количество впервые признанных инвалидами по этой болезни лиц старше 18 лет за прошлый год составило 370 человек (в 2015 году - 319 человек). Из них 58,6% - мужчины, 41,4% - женщины, в возрасте 18-29 лет - 78 человек, 30-35 лет - 36 человек, и старше 36 лет - 256 человек.

Отметим, что информация об инвалидности и ограничении возможностей здоровья предоставляется в Государственный комитет статистики министерством труда и социальной защиты населения.