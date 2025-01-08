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В Азербайджане увеличилось число обратившихся для вакцинации против гриппа

В Азербайджане увеличилось число обратившихся для вакцинации против гриппа бэк - повтор с утренней новости
Здоровье
8 января 2025 г. 15:38
В Азербайджане увеличилось число обратившихся для вакцинации против гриппа

В последнее время в Азербайджане увеличилось число желающих пройти вакцинацию против гриппа.

Как сообщает Report, об этом сказал специалист-эксперт Минздрава, инфекционист Тайяр Эйвазов в прямом эфире на официальной странице министерства в соцсети.

Он также напомнил, что вакцины имеются в соответствующих медицинских учреждениях Минздрава.

Отметим, что осенне-зимний сезон сопровождается распространением острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). В целях усиления профилактических и противоэпидемических мер против гриппа и ОРВИ Минздрав завез в страну полностью безопасные и качественные вакцины производства компании Abbott. Вакцинация началась 10 сентября 2024 года. Министерство рекомендует находящимся в группе риска гражданам пройти вакцинацию.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda qrip əleyhinə vaksinasiya üçün müraciət edənlərin sayı artıb

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