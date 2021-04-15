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В Азербайджане увеличились случаи ожирения среди детей и подростков

В Азербайджане увеличились случаи ожирения среди детей и подростков 1 957 диабетиков - дети в возрасте 0-17 лет
Здоровье
15 апреля 2021 г. 16:04
В Азербайджане увеличились случаи ожирения среди детей и подростков
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"В 2019 году на первичный диспансерный учет поставлено 1 234 человека, из них 667 - дети в возрасте до 17 лет".

Как передает Report, об этом сообщила советник Управления организации здравоохранения Минздрава Азербайджана Айнура Зейналова.

По ее словам, из 5 591 зарегистрированного - 1 291 являются детьми в возрасте 0-17 лет: "Это означает, что в этой области наблюдается тенденция роста".

Представитель министерства отметила, что за последние 20 лет в стране среди детей и подростков наблюдается лишний вес и ожирение.

"У страдающих избыточным весом наблюдается сахарный диабет. В 2020 году было зарегистрировано более 287 тысяч больных сахарным диабетом. 1 957 диабетиков - дети в возрасте 0-17 лет”.

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Версия на английском языке Number of children, adolescents with obesity growing
Версия на азербайджанском языке Uşaq və yeniyetmələr arasında piylənmə artıb

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