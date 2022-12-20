В Азербайджане увеличат парк машин скорой помощи

Медицинским учреждениям, центрам скорой и неотложной медицинской помощи, действующим в городе Баку и других городах и регионах страны, планируется в целом предоставить 1487 автомобилей скорой медицинской помощи

Медицинским учреждениям, центрам скорой и неотложной медицинской помощи, действующим в городе Баку и других городах и регионах страны, планируется в целом предоставить 1487 автомобилей скорой медицинской помощи.

Как сообщает Report, об этом исполнительный директор TƏBİB Вугар Гурбанов сказал на отчетной конференции "TƏBİB - современный этап качества в медицине: Реальные перспективы, видение будущего".

Он отметил, что на сегодняшний день медицинские учреждения обеспечены 909 автомобилями скорой помощи: "37 из 65 представленных в этом месяце главе государства автомобилей скорой медицинской помощи марки Mercedes-Benz – это автомобили с простым дифференциалом, 7 – специальные с двумя дифференциалами, 20 – реанимобили и 1 – с перинатальным кювезом.

Автомобили оснащены широким спектром лекарственных препаратов и медицинского оборудования, что позволяет приступить к лечению пациента в пути, пока его доставляют в лечебное учреждение".

После распределения приобретенной партии из 65 машин общее число используемых машин скорой помощи по всей стране составит 974.