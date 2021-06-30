В Азербайджане утверждена цена на 247 лекарственных препаратов

Утверждена цена на 247 лекарственных препарата, недавно прошедших госрегистрацию.

Утверждена цена на 247 лекарственных препарата, недавно прошедших госрегистрацию.

Как передает Report, решение об этом принято на сегодняшнем заседании Тарифного совета.