В Азербайджане утверждена цена на 247 лекарственных препаратов

Утверждена цена на 247 лекарственных препарата, недавно прошедших госрегистрацию.
Как передает Report, решение об этом принято на сегодняшнем заседании Тарифного совета.
Полный список 12 689 лекарственных препаратов, дата вступления в силу, а также оптовая и розничная стоимость которых утверждена в соответствии с торговым наименованием, фармацевтической формой, наименованием действующего компонента, дозировкой, торговой тарой, страной-производителем, размещен в разделе "Лекарственные препараты" (