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В Азербайджане утвердят новый документ в связи с проведением торжеств

В Азербайджане утвердят новый документ в связи с проведением торжеств В Азербайджане утвердят "Методические указания по управлению коронавирусной инфекцией (COVID-19) на торжественных мероприятиях".
Здоровье
14 июля 2021 г. 13:59
В Азербайджане утвердят новый документ в связи с проведением торжеств

В Азербайджане утвердят "Методические указания по управлению коронавирусной инфекцией (COVID-19) на торжественных мероприятиях".

Как передает Report, соответствующий приказ подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно решению, в соответствии со статьей 3-й закона Азербайджанской Республики "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" главному государственному санитарному врачу Азербайджана поручено утвердить "Методические указания по управлению коронавирусной инфекцией (COVID-19) на торжественных мероприятиях".

Деятельность объектов, где проводятся торжества, будет организована согласно методическим указаниям.

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