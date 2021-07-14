В Азербайджане утвердят новый документ в связи с проведением торжеств

В Азербайджане утвердят новый документ в связи с проведением торжеств

В Азербайджане утвердят "Методические указания по управлению коронавирусной инфекцией (COVID-19) на торжественных мероприятиях".

https://static.report.az/photo/e2130e03-1ecd-31f9-8623-ae704e0066b7.jpg https://static.report.az/photo/e2130e03-1ecd-31f9-8623-ae704e0066b7.jpg

В Азербайджане утвердят "Методические указания по управлению коронавирусной инфекцией (COVID-19) на торжественных мероприятиях". Как передает Report, соответствующий приказ подписал премьер-министр Али Асадов. Согласно решению, в соответствии со статьей 3-й закона Азербайджанской Республики "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" главному государственному санитарному врачу Азербайджана поручено утвердить "Методические указания по управлению коронавирусной инфекцией (COVID-19) на торжественных мероприятиях". Деятельность объектов, где проводятся торжества, будет организована согласно методическим указаниям. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook