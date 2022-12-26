В Азербайджане утилизировано свыше 27,5 тонн непригодных пищевых продуктов

В Азербайджане утилизировано свыше 27,5 тонн непригодных пищевых продуктов.

В Азербайджане утилизировано свыше 27,5 тонн непригодных пищевых продуктов.

Об этом Report сообщили в Агентстве продбезопасности (АПБА).

На основании поступившего в Агентство обращения об утилизации непригодных к употреблению или просроченных пищевых продуктов на полигоне по обезвреживанию отходов ООО Təhlükəli Tullantılar были утилизованы 220 кг различной колбасной продукции ООО Panasam, 45 кг масляных продуктов ООО Klin-Pro, 1,26 тонны морепродуктов ООО Food Fish, 270 кг морепродуктов ООО Fenix Trade.

Также, 25,72 тонны различных продуктов питания ООО Aqro-Vest DC были утилизованы на полигоне по обезвреживанию отходов ООО Təmiz-Sumqayıt Kənan.