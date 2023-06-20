В Азербайджане устраняется языковое ограничение в связи с вкладышем к лекарственным препаратам

В Азербайджане устраняется ограничение в связи с вкладышем к лекарственным препаратам.

В Азербайджане устраняется ограничение в связи с вкладышем к лекарственным препаратам.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра здравоохранения Расим Исмайлов сказал на сегодняшнем заседании комитета по здравоохранению Милли Меджлиса.

По его словам, требование о том, чтобы лист-вкладыш к лекарственным препаратам был на азербайджанском языке, создавало довольно серьезные трудности для импортеров: “Иностранные компании-производители не заинтересованы в создании вкладышей на азербайджанском языке. В поправке в закон “О лекарственных средствах” предлагается устранить языковое ограничение и принимать также вкладыши на турецком, русском и английском языках”.