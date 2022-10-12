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В Азербайджане устраняется дефицит йода

В Азербайджане устраняется дефицит йода В последнее время в аптеках страны наблюдался дефицит йода, в связи с чем соответствующие структуры принимают меры по его устранению.
Здоровье
12 октября 2022 г. 10:58
В Азербайджане устраняется дефицит йода

Принимаются меры по устранению дефицита йода в аптеках страны.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Центре аналитической экспертизы Министерства здравоохранения Азербайджана.

"Заявка на импорт йода в страну утверждалась в последний раз в апреле. И только в конце сентября мы зарегистрировали новую заявку компании-импортера йода. Считаю, что в ближайшее время дефицит йода будет устранен", - отметили в структуре.

Напомним, что в СМИ и социальных сетях появились сообщения о дефиците йода в аптеках на территории Азербайджана.

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