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    В Азербайджане установлены новые требования, связанные с аптеками

    Согласно новым требованиям, только аптеки 1-ой категории смогут заниматься изготовлением лекарственных препаратов по рецепту врача

    Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане установлены новые требования, связанные с аптеками.

    На запрос Report в министерстве здравоохранения заявили, что по распоряжению нового руководства Центра аналитической экспертизы министерства назначены лица, ответственные за подготовку новых требований под названием "Надежный аптечный опыт" и "Надежный дистрибьюторский опыт".

    При составлении новых требований воспользовались законом "О лекарственных средствах", соответствующими требованиями Всемирной организации здравоохранения, опытом других стран.

    Согласно информации, минздрав внес изменения в классификацию аптек. В отличие от нынешних требований, в новых требованиях будут указаны 4 группы аптечных учреждений. Только аптеки 1-ой категории смогут заниматься изготовлением лекарственных препаратов по рецепту врача.

    Еще одно новшество связано с использованием диагностических тестов в целях осуществления мероприятий, направленных на пропаганду в аптечных учреждениях профилактики заболеваний и выявление ранних синдромов (уровень сахара в крови, температура, артериальное давление).

    Как в аптеках, так и в оптовых фармацевтических предприятиях должны соблюдаться установленные законодательством санитарно-эпидемиологические, противопожарные нормы и правила техники безопасности.

    В поступившей из министерства информации также отмечается, что новые требования почти готовы. Процесс представления требований на утверждение находится под строгим контролем директора Центра аналитической экспертизы Мурада Сулейманова.

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