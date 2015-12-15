Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане установлены новые требования, связанные с аптеками.

На запрос Report в министерстве здравоохранения заявили, что по распоряжению нового руководства Центра аналитической экспертизы министерства назначены лица, ответственные за подготовку новых требований под названием "Надежный аптечный опыт" и "Надежный дистрибьюторский опыт".

При составлении новых требований воспользовались законом "О лекарственных средствах", соответствующими требованиями Всемирной организации здравоохранения, опытом других стран.

Согласно информации, минздрав внес изменения в классификацию аптек. В отличие от нынешних требований, в новых требованиях будут указаны 4 группы аптечных учреждений. Только аптеки 1-ой категории смогут заниматься изготовлением лекарственных препаратов по рецепту врача.

Еще одно новшество связано с использованием диагностических тестов в целях осуществления мероприятий, направленных на пропаганду в аптечных учреждениях профилактики заболеваний и выявление ранних синдромов (уровень сахара в крови, температура, артериальное давление).

Как в аптеках, так и в оптовых фармацевтических предприятиях должны соблюдаться установленные законодательством санитарно-эпидемиологические, противопожарные нормы и правила техники безопасности.

В поступившей из министерства информации также отмечается, что новые требования почти готовы. Процесс представления требований на утверждение находится под строгим контролем директора Центра аналитической экспертизы Мурада Сулейманова.