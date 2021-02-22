В Азербайджане усилят просветительскую работу среди военных о вреде наркомании

Среди лиц, проходящих действительную военную службу в Вооруженных силах Азербайджана, в том числе среди других служащих, будет усилена просветительская работа о вреде наркомании для общества и здоровья человека.

Среди лиц, проходящих действительную военную службу в Вооруженных силах Азербайджана, в том числе среди других служащих, будет усилена просветительская работа о вреде наркомании для общества и здоровья человека.

Как сообщает Report, это отражено в плане работ Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков на 2021 год.

Согласно документу, проведение этих мероприятий на регулярной основе поручено Министерству обороны, Министерству внутренних дел, Министерству юстиции, Министерству по чрезвычайным ситуациям, Службе безопасности президента, Службе государственной безопасности, Службе внешней разведки, Государственной пограничной службе, Государственной службе по мобилизации и призыву на военную службу.