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В Азербайджане усилят профилактические меры против гриппа и ОРВИ

В Азербайджане усилят профилактические меры против гриппа и ОРВИ В Азербайджане усилят профилактические меры против гриппа и ОРВИ
Здоровье
17 октября 2022 г. 10:26
В Азербайджане усилят профилактические меры против гриппа и ОРВИ

В Азербайджане усилят профилактические меры против гриппа и ОРВИ.

Как сообщает Report, министр здравоохранения Теймур Мусаев подписал приказ об усилении мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ среди населения в связи с началом осенне-зимнего сезона 2022-2023 годов в соответствии с документом Всемирной Организации Здравоохранения “Глобальная стратегия борьбы с гриппом 2019-2030”.

Документ предусматривает соответствующие поручения руководителям медицинских управлений и учреждений Министерства здравоохранения, а также рекомендации другим государственным медицинским учреждениям.

Во всех городах и районах республики в течение месяца, начиная с 10 октября 2022 года, будут проводиться мероприятия по вакцинации против гриппа среди определенных групп населения, а также проведение санитарно-просветительной работы, организация медицинских наблюдений в общеобразовательных и дошкольных учреждениях, обеспечение госпитализации больных с подозрением на грипп, особенно детей и пожилого населения.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda qrip və kəskin respirator xəstəliklərlə mübarizə gücləndiriləcək

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