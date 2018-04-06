В Азербайджане у онкобольного удалили часть челюсти и заменили титановой

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ В Учебно-хирургической клинике Азербайджанского медицинского университета успешна проведена сложная и уникальная операция.

Как сообщили Report в пресс-службе университета, у одного из больных с опухолью в ротовой полости и челюсти вместе с опухолью была удалена часть челюсти.

Было сообщено, что вместо удаленной челюстной кости была вживлена реконструктивная титановая пластина.

По словам завотделом челюстно-лицевой хирургии Учебно-хирургической клиники АМУ Мухаммеда Давудова, у больного еще 4 года назад была обнаружена опухоль в подчелюстной слюнной железе:

"Тогда в результате патогистологического обследования подчелюстной слюнной железы больного была обнаружена злокачественная опухоль. Больной был направлен на лечение в онкологическое учреждение, однако не явился для дальнейшего лечения. Этот пациент спустя 4 года вновь обратился в Учебно-хирургическую клинику АМУ. Рентгенологическое и клиническое обследования показали, что опухоль затронула челюстную кость и подъязычные ткани".

По словам М.Давудова, после хирургического лечения и операции больному рекомендовали радиотерапию:

"Больной был обследован, уточнен план операции. В план входили удаление опухоли, сегментарная резекция челюстной кости и устранение челюстного дефекта за счет реконструктивной титановой пластины”.

Врач сказал, что выбор "радиального лоскута предплечья" для данной операции не случаен:

"Потому что в отличие от шейного локального лоскута и др. для данного больного соответствующим вариантом был "свободный лоскут на сосудистой ножке". Эта сложная операция продлилась примерно 6 часов. В результате была осуществлена резекция челюстной кости, опухоль удалена. Кроме того, выполнена дисекция вздувшихся на шее лимфоузлов. В ходе второго этапа операции дефект в ротовой полости был восстановлен посредством свободного лоскута на сосудистой ножке и микрохирургическим способом. После операции, проведенной неделю назад, состояние больного хорошее. Его раны заживают, скоро он будет выписан домой".