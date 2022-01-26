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В Азербайджане у 90% заразившихся в последнее время выявлен "омикрон"-штамм

В Азербайджане у 90% заразившихся в последнее время выявлен "омикрон"-штамм "За несколько недель "омикрон"-штамм потеснил другие виды, и сегодня преимущественно распространен он".
Здоровье
26 января 2022 г. 15:40
В Азербайджане у 90% заразившихся в последнее время выявлен омикрон-штамм

"За несколько недель "омикрон"-штамм потеснил другие виды, и сегодня преимущественно распространен он".

Как передает Report, об этом сказал специалист-эксперт министерства здравоохранения, инфекционист Тайяр Эйвазов.

По его словам, разновидность штамма у болеющих коронавирусом не имеет большого значения: "90% заражений связаны с "омикрон"-штаммом, поэтому разновидность штамма уже не так важна. Большую часть активных больных составляют пациенты из амбулаторного звена. Ситуация с госпитализациями стабильна".

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Версия на английском языке Omicron detected in 90% of infected people in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son zamanlar yoluxanların 90 faizində “Omikron” aşkarlanıb

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