В Азербайджане терапию гемодиализом за счет государства получают более 3,6 тыс. человек

"В Азербайджане терапию гемодиализом за счет государственных средств получают 3 678 человек".

"В Азербайджане терапию гемодиализом за счет государственных средств получают 3 678 человек".

Как сообщает Report, об этом сказал специалист-эксперт Минздрава, врач-нефролог Хикмет Исмайлов.

По его словам, около трех миллионов людей в мире получают заместительную почечную терапию, и ожидается, что к 2030 году это число достигнет 5-10 миллионов человек.

"В настоящее время в Азербайджане терапию гемодиализом за счет государственных средств получают 3 678 человек. Кроме того, 54 центра гемодиализа, действующие в городах и районах республики, оснащены 700 диализными аппаратами", - добавил врач.