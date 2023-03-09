О нас

В Азербайджане терапию гемодиализом за счет государства получают более 3,6 тыс. человек

В Азербайджане терапию гемодиализом за счет государства получают более 3,6 тыс. человек "В Азербайджане терапию гемодиализом за счет государственных средств получают 3 678 человек".
Здоровье
9 марта 2023 г. 11:24
В Азербайджане терапию гемодиализом за счет государства получают более 3,6 тыс. человек

"В Азербайджане терапию гемодиализом за счет государственных средств получают 3 678 человек".

Как сообщает Report, об этом сказал специалист-эксперт Минздрава, врач-нефролог Хикмет Исмайлов.

По его словам, около трех миллионов людей в мире получают заместительную почечную терапию, и ожидается, что к 2030 году это число достигнет 5-10 миллионов человек.

"В настоящее время в Азербайджане терапию гемодиализом за счет государственных средств получают 3 678 человек. Кроме того, 54 центра гемодиализа, действующие в городах и районах республики, оснащены 700 диализными аппаратами", - добавил врач.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda dövlət hesabına hemodializ alan xəstələrin sayı açıqlanıb

Самое важное

Ильхам Алиев принял сопредседателей и членов Правления Международного центра Низами Гянджеви
ФотоИльхам Алиев принял сопредседателей и членов Правления Международного центра Низами Гянджеви
8 марта 2023 г. 20:25
Ильхам Алиев: Расстояние между Азербайджаном и Тимор-Лесте не должно препятствовать сотрудничеству
Ильхам Алиев: Расстояние между Азербайджаном и Тимор-Лесте не должно препятствовать сотрудничеству
7 марта 2023 г. 20:28
Президент Ильхам Алиев: Визит главы Тимор-Лесте обеспечит успешное продолжение дружественных связей
Президент Ильхам Алиев: Визит главы Тимор-Лесте обеспечит успешное продолжение дружественных связей
7 марта 2023 г. 20:21
Азербайджан утвердил список резолюций по вопросам глобальной безопасности
Азербайджан утвердил список резолюций по вопросам глобальной безопасности
7 марта 2023 г. 16:10
Президент Ильхам Алиев наградил группу азербайджанских женщин
Президент Ильхам Алиев наградил группу азербайджанских женщин
6 марта 2023 г. 13:21
Позиции Азербайджанской Армии подверглись минометному обстрелу
Позиции Азербайджанской Армии подверглись минометному обстрелу
6 марта 2023 г. 10:30
МИД: незаконные армянские вооруженные формирования должны быть немедленно выведены с территории Азербайджана
МИД: незаконные армянские вооруженные формирования должны быть немедленно выведены с территории Азербайджана
5 марта 2023 г. 15:21
Умайра Тагиева назначена заместителем министра, Фирдовси Алиев освобожден от должности
Умайра Тагиева назначена заместителем министра, Фирдовси Алиев освобожден от должности
4 марта 2023 г. 16:37
В Азербайджане продажа квартир без купчей может быть запрещена законом
В Азербайджане продажа квартир без "купчей" может быть запрещена законом
3 марта 2023 г. 15:22
Генсек СВМДА: Продление председательства Азербайджана в ДН говорит о востребованности его подходов
Генсек СВМДА: Продление председательства Азербайджана в ДН говорит о востребованности его подходов
3 марта 2023 г. 14:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi