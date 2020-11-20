В Азербайджане свыше 3 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки

В Азербайджане зарегистрировано 3 169 новых случаев заражения COVID-19, 1 404 человек выписаны после выздоровления

В Азербайджане выявлено 3 169 новых случаев заражения COVID-19, 1 404 человек выписаны после выздоровления.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, 26 пациентов с положительным тестом на коронавирус скончались.

До настоящего времени в Азербайджане зарегистрировано 87 163 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 60 869 человек выздоровели, 1 079 скончались, лечение 25 215 пациентов продолжается.

За прошедший период проведено 1 576 060 тестов, а количество проведенных сегодня тестов составило 13 618.