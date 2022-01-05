В Азербайджане среди детей распространился вирус

Вирус, который в последние дни распространяется среди детей, является штаммом А или В вируса influenza - обычного вируса гриппа.

Вирус, который в последние дни распространяется среди детей, является штаммом А или В вируса influenza - обычного вируса гриппа.

Об этом Report сообщила врач педиатр Вафа Гусейнова.

По ее словам, хотя некоторые и называют это неизвестным по происхождению и опасным вирусом, но штаммы А или же В вируса influenza известны медицине уже давно и ежегодно в осенне-зимний сезон распространяются среди детей.

Врач отметила, что это обычный вирус гриппа: «Если дети инфицировались, то я рекомендую родителям немедленно обратиться к врачу. Иногда родители лечат своих детей самостоятельно, в результате чего теряют время. А это приводит к тому, что период лечения на поздней стадии затягивается. Если обратиться к врачу на ранней стадии, то и анализы будут взяты вовремя, и необходимое лечение будет проведено своевременно».

В.Гусейнова отметила, что на поздней стадии в результатах анализов не выявляется факт заражения вирусом: «Как только вирус из верхних дыхательных путей попадает вниз, получить положительный ответ на тесты становится невозможно. Поэтому рекомендуется обращаться к врачу на ранней стадии».