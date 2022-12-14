В Азербайджане создана рабочая группа по мониторингу птичьего гриппа

Агентство продбезопасности Азербайджана (АПБА) проведет очередные эпизоотологические мониторинги с целью защиты территории страны от высокопатогенного птичьего гриппа.

Агентство продбезопасности Азербайджана (АПБА) проведет очередные эпизоотологические мониторинги с целью защиты территории страны от высокопатогенного птичьего гриппа.

Об этом Report сообщили в АПБА.

Для проведения мониторингов создана рабочая группа, состоящая из сотрудников АПБА, Института продбезопасности Азербайджана, Центра здоровья животных и ветеринарной службы Агентства аграрных услуг при министерстве сельского хозяйства, Службы охраны биоразнообразия при министерстве экологии и природных ресурсов и Центра контроля над особо опасными инфекциями Минздрава.

В ходе мониторингов были проверены дикие птицы в охотничьих угодьях Агзибир и Яшма в Шабранском и Хызинском районах, в водно-болотистых, морских зонах и других территориях Абшеронского, Ширванского, Акгельского, Гызылагаджского национальных парков на территории Абшеронского района, Сальянского, Агджабединского и Лянкяранского районов.

Кроме того, диагностические образцы были взяты у домашней птицы в промышленных птицеводческих предприятиях в городе Баку, Губинском, Хачмазском, Джалилабадском, Биласуварском, Бейлаганском, Сабирабадском и Абшеронском районах, в том числе домашних хозяйствах в городе Баку, Абшеронском, Шабранском, Хызинском, Агджебединском, Сальянском и Лянкяранском районах. Также проведена целенаправленная информационно-пропагандистская работа по сбору и анализу эпизоотологических данных с целью соблюдения ветеринарных норм и правил.

В ходе мониторингов, которые охватят 12-16 декабря, также планируется провести проверку на бешенство и чуму мелких жвачных животных в дикой природе, семейных и фермерских хозяйствах, при обнаружении больных или погибших животных будут взяты диагностические образцы.